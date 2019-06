Paul Walter Hauser sarà protagonista in The Ballad of Richard Jewell di Clint Eastwood

Paul Walter Hauser reciterà nei panni di Richard Jewell nel film di Clint Eastwood che racconta la storia della guardia giurata passata da eroe a sospettato per l'attentato alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996. Originariamente creato nel 2014 da Fox, il progetto, intitolato The Ballad of Richard Jewell, ora è passato alla Warner Bros.

Inizialmente si è parlato di Jonah Hill come protagonista nel ruolo di Richard, con Leonardo DiCaprio nel ruolo del suo avvocato. Tuttavia Hill e DiCaprio saranno produttori e non parteciperanno al film come interpreti.

Pare siano concluse le trattative con Sam Rockwell per interpretare l'avvocato di Jewell.



Richard Jewell stava lavorando come addetto alla sicurezza durante i giochi olimpici di Atlanta '96, quando scoprì uno zaino contenente bombe artigianali e successivamente diede l'allarme, aiutando a far sgomberare l'area.

Tuttavia la bomba esplose, uccidendo una persona e ferendone una dozzina.

Inizialmente accolto come un eroe, Richard Jewell fu ben presto indicato come primo sospettato, mentre l'FBI perquisì per due volte la sua abitazione. La centrifuga mediatica lo dipinse come un poliziotto in sovrappeso e un cocco di mamma, ponendolo come obiettivo di scherno.

Dopo esser stato messo alla gogna dai media, Richard Jewell uscì pulito dalla vicenda ma ormai il danno era stato fatto. Seguirono diverse cause legali, tra cui quelle con NBC e CNN, mentre l'FBI e le altre agenzie governative dovettero scusarsi.

Jewell, che lavorò come agente di polizia e vice sceriffo, è morto nel 2007 a 44 anni, per via di alcune complicanze legate al suo peso.

La sceneggiatura del film, scritta da Billy Ray, è basata sull'articolo di Vanity Fair intitolato 'La ballata di Richard Jewell', scritto da Marie Brenner.

Paul Walter Hauser ha interpretato uno dei personaggi razzisti di BlacKkKlansman, diretto da Spike Lee, e ha recitato in Tonya, di Craig Gillespie.