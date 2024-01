Paul Walker rifiutò 10 milioni per interpretare Superman: un documentario svela il perché

Il ricordo di Paul Walker è ancora vivo: l'attore ci ha lasciato nel 2013 a seguito di un incidente d'auto, ma dieci anni dopo l'amico Vin Diesel non smette di ricordare Walker attraverso la saga di Fast&Furious. Eppure l'attore avrebbe potuto prendere parte a un altro franchise e diventare un supereroe!

Nel nuovo documentario I Am Paul Walker, il manager del defunto attore e Matt Luber, e la controfigura, Oakley Lehman hanno rivelato come la star di Fast&Furious fosse stato preso in considerazione per il ruolo di Superman in Superman Returns di Bryan Singer.

Inizialmente, secondo il documentario, pare che Paul Walker fosse interessato a indossare la tuta dell'Uomo d'Acciaio. Ma il destino ha voluto che proprio con indosso l'iconico costume di Superman, l'attore abbia capito che quello non era il ruolo adatto a lui: "Ho una 'S' sul petto, ho un mantello, stivali, collant... questo non sono io. Me ne vado da qui, devo andare via" avrebbe detto Walker prima di abbandonare il provino e dire addio a un accordo dal valore di ben 10 milioni di dollari. Un ruolo emblematico come quello di Superman ti resta addosso per sempre e secondo Lehman era proprio quello che Walker non voleva accadesse.

Alla fine Singer ha avuto il suo Clark Kent ma il film si è rivelato un flop e Brandon Routh non ha avuto ciò che si aspettava da Superman. Solo con Henry Cavill, DC ha ripreso in mano la serie sull'Uomo d'Acciaio. E adesso manca sempre meno al debutto di David Corenswet come nuovo Clark Kent in Superman: Legacy.

