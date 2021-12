Paul Walker, la famiglia lo ricorda ad 8 anni dalla morte:'Oggi non è un giorno facile'

Sono trascorsi otto anni da quando la star di Fast & Furious, Paul Walker, è morto tragicamente in un incidente stradale. In occasione dell'anniversario della sua scomparsa la famiglia l'ha ricordato sui social network. In particolare la figlia Meadow e gli amici hanno dedicato un pensiero a Walker in questo giorno particolare.

Paul Walker e il suo amico Roger Rodas il giorno dell'incidente erano in viaggio a Santa Clara, California, di ritorno da un toy drive per l'organizzazione benefica di Walker, Reach Out Worldwide, in favore delle vittime del tifone Haiyan.



Rodas era alla guida di una Porsche Carrera GT che si è schiantata contro un lampione di cemento e un albero ad alta velocità, prima che il veicolo prendesse fuoco, uccidendo lui e Walker. Paul Walker aveva 40 anni. Walker venne sostituito in Fast and Furious dai suoi fratelli in diverse scene.

Nelle ultime ore Meadow Walker ha pubblicato una foto di suo padre mentre la baciava sulla guancia quando era piccola, con la didascalia:"Ti amo e mi manchi all'infinito. Oggi e ogni giorno celebro la tua vita, il tuo amore. E tu, il mio migliore amico".



La figlia ha invitato i suoi follower a prendere in considerazione la Paul Walker Foundation for Giving Tuesday in un post separato da quello dedicato al ricordo del padre:"Per onorare l'eredità di mio padre, speriamo che ti unirai a noi per fare del bene. Oggi i profitti della nostra tazza Yeti PWF in edizione limitata andranno direttamente a #ToysForTots".

Anche gli amici e colleghi dell'attore l'hanno ricordato sui social. Tyrese Gibson ha scritto:"Non riuscivo a dormire la scorsa notte e quando finalmente ho chiuso gli occhi questa mattina erano circa le 7, qualcosa stava lottando con la mia mente e il mio spirito e ho appena realizzato cosa stavo provando. Oggi, 8 anni fa, abbiamo perso il nostro caro fratello, uno dei miei migliori amici [...]".



"Oggi non è mai facile" ha ricordato il fratello Cody Walker, commentando il post di Gibson "Ma parlare al telefono nelle ultime due ore ha fatto la differenza".



Paul Walker è morto il 30 novembre 2013 ed era una delle star più note di Hollywood, grazie soprattutto al ruolo di Brian O'Conner nella saga di Fast and Furious.