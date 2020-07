Paul Walker, la figlia Meadow posa in un 'selfie di famiglia' con i figli di Vin Diesel

Paul Walker e Vin Diesel non erano soltanto colleghi ma anche grandi amici e sembra che i figli delle due star di Fast and Furious stiano proseguendo la tradizione. Meadow Walker, figlia ventunenne di Paul, ha pubblicato su Instagram un selfie con i figli di Vin Diesel, i piccoli Hania, Vincent e Pauline, rispettivamente di 12, 10 e 5 anni.

La didascalia della foto è inequivocabile:"Famiglia, per sempre" scrive la giovane figlia di Walker, taggando lo stesso Vin Diesel nel post.

Meadow Walker era solo una ragazzina adolescente quando il padre morì in un incidente d'auto nel novembre 2013, nel sud della California, a soli 40 anni. In quei giorni Paul Walker era in pausa dagli impegni di set del settimo film di Fast and Furious.



Vin Diesel e Paul Walker erano molto legati, tanto che Diesel è stato scelto dall'amico come padrino della figlia Meadow.

Lo scorso novembre Vin Diesel festeggiò il ventunesimo compleanno di Meadow con un commovente post su Instagram:"Potrei dire che sono così orgoglioso della persona che stai diventando... ma la verità è che sono sempre stato orgoglioso di te. Buon compleanno Meadow! So che da grande volevi andare in Giappone ma la famiglia ha una torta che ti aspetta quando tornerai a casa, quindi sbrigati. Ti amo bambina. Zio Vin" scrisse l'attore nella didascalia del post d'auguri.

Il personaggio di Dom Toretto è uno dei profili maggiormente iconici del cinema americano ma quale sarà il futuro della saga di Fast and Furious?

