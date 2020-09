Paul Walker, ecco le 5 migliori interpretazioni dell'indimenticabile star di Timeline

Questa sera va in onda su Cielo Timeline - Ai confini del tempo, film di fantascienza del 2003 diretto da Richard Donner, tratto dall'omonimo romanzo di Michael Crichton, che ha tra i suoi protagonisti Paul Walker prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale.

L'attore è rimasto nei cuori di tutti soprattutto per il suolo ruolo di Brian O’Conner nella serie di film dedicata alle corse automobilistiche di Fast and Furios ma, nel corso della sua seppur breve carriera ha preso parte a moltissime altre produzioni.

In molti ricorderanno la sua partecipazione ad Un amore sotto l'albero, commedia sentimentale del 2004, ambientata nel periodo natalizio in cui ha recitato al fianco di Penelope Cruz. Molto nota è poi la sua partecipazione all'epico Flags of Our Fathers di Clint Eastwood che, ruota intorno alla celebre fotografia scattata dal Premio Pulitzer Joe Rosenthal durante la battaglia di Iwo Jima.

Uno degli ultimi film che riuscì a girare prima del tragico incidente che gli ha tolto la vota è stato Hours, in cui interpretava un padre disposto a tutto pur di salvare la figlia appena nata durante il terribile uragano Katrina. Infine vi ricordiamo Brick Mansions, pellicola diretta da Luc Besson e uscito dopo la sua morte.

Di recente Paul Walker è stato ricordato da sua figlia in un commosso post su instagram. L'attore difficilmente verrà dimenticato dal mondo del cinema e da tutti i fan dei suoi film.