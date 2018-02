Paul W. S. Anderson è al lavoro sull'adattamento di alcuni scritti di George R.R. Martin

Il nome del regista e sceneggiatore inglese è legato in maniera indissolubile a prodotti videoludici e di fantascienza, non a caso è stato uno dei primi ad Hollywood a credere nelle potenzialità del franchise di Resident Evil . Al momento, invece, le sue attenzioni sono indirizzate a delle storie scritte da

Durante un’intervista con il portale The Hindu Anderson ha lanciato lo scoop che da subito è rimbalzato sui siti di informazione di tutto il mondo:

“Inoltre sono un grande fan del lavoro di George R.R. Martin e a tal proposito c’è una serie di racconti brevi scritti da lui sui quali sto lavorando al momento. Mi auguro che venga realizzato”.

Il cineasta non ha fornito ulteriori dettagli al termine della conversazione, ma vi ricordiamo che l’attrice Milla Jovovich, nonché moglie del regista, in passato ha firmato un contratto che la vedeva legata ad un adattamento di storie brevi scritte dall’autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco intitolate In The Lost Lands. Le riprese sarebbero dovute partire alla fine del 2015, con la regia di Constantin Werner sulla base di una sceneggiatura scritta dallo stesso Werner, ma di fatto la produzione non ha mai visto la luce del giorno. A questo punto verrebbe da pensare che Anderson sia subentrato in questo progetto per rimettere in moto lo stato dei lavori.

La saga più redditizia sulla quale abbia messo le mani il film-maker rimane attualmente Resident Evil, dei quali ben quattro sono stati i capitoli cinematografici da lui diretti. L’ultimo è arrivato nelle sale cinematografiche lo scorso anno e da un punto di vista degli incassi è stato un successo se si considera il miliardo di dollari incassato al box office.

Il prossimo impegno lavorativo che vede coinvolto Anderson ha a che fare con un’altra proprietà videoludica della Capcom, Monster Hunter, ed anche in questo caso l’intento sarà quello di far fruttificare le risorse disponibili per un eventuale nuovo franchise di lunga durata.