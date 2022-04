Paul Verhoeven spara a zero su Hollywood: 'Perfino in James Bond non c'è più sesso'

Regista di film di culto come Basic Instinct e Showgirls, ma anche di blockbuster inossidabili quali RoboCop e Atto di forza, Paul Verhoeven si è scagliato contro la tendenza ormai consolidata a Hollywood di escludere progressivamente la realtà dalle sue storie e di conseguenza anche l'argomento del sesso sta venendo a mancare sul grande schermo.

Il regista ha concesso un'intervista al Times nella quale ha sostanzialmente affermato che i film che con la direzione attuale a Hollywood, i film che era in grado di realizzare nel corso degli anni '90 non sarebbero fatti oggi. "Il sesso è l'essenza dell'esistenza. Senza di esso, non ci sono più specie. Allora perché è tutto questo gran segreto? C'è una nuova purezza. La sessualità è stata buttata fuori dai film. Negli anni '70 se ne poteva parlare. Ma adesso, decenni dopo, quei film non sono più possibili. Sarebbe molto difficile fare un film come Showgirls o Basic Instinct adesso".

L'autore ha poi menzionato una saga importante che via via ha perso quella relazione implicita che aveva con il sesso, ovvero la saga di James Bond: "[Adesso è tutto uno] schiantarsi e saltare in aria. A volte questi film sono divertenti, ma la narrazione non ti dice nulla su chi siamo noi ora. Non vedo nessun altro pensiero nei film Marvel o di Bond. C'era sempre del sesso in Bond! Non mostravano un seno o altro. Ma avevano del sesso. In quel caso tornerei alla realtà. Auto che non saltano in cielo".

Non è la prima volta che Verhoeven si scaglia contro l'attuale tendenza dei film a Hollywood; lo aveva già fatto nel 2016, parlando con iNews di un'America troppo restrittiva: "Se ti dicono che deve essere PG-13, ci sono un sacco di cose che non puoi fare. Non puoi essere provocatorio, non puoi essere controverso, non puoi essere sessuale, erotico, in modo esplicito".

Fortunatamente, nel suo ultimo film si parla parecchio di sesso e sessualità, stiamo parlando di Benedetta, presentato al Festival di Cannes 2021 e ancora inedito in Italia. Proprio un anno fa Basic Instinct è tornato al cinema in versione restaurata.