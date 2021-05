Paul Verhoeven, l'autore di Basic Instinct fa di nuovo scalpore nel trailer di Benedetta!

Pathé ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Bendetta, il nuovo film di Paul Verhoeven, acclamato regista di Elle e Basic Instinct con Sharon Stone.

La pellicola, già confermata nella selezione ufficiale al Festival di Cannes di quest'anno, che dopo l'annullamento dell'edizione 2020 si svolgerà dal 6 al 17 luglio, ha per protagonista Virginie Efira e include nel cast anche Charlotte Rampling, Daphné Patakia, Lambert Wilson e Olivier Rabourdin. Intitolato originariamente "Blessed Virgin", Benedetta è un thriller ispirato da eventi reali: la storia è ambientata alla fine del XV secolo durante l'epidemia di peste e segue Benedetta Carlini (Efira). La protagonista si unisce al convento di Pescia, in Toscana, con la fama di novizia capace fin dalla tenera età di compiere miracoli. Il suo impatto sulla vita nella comunità sarà immediato ed epocale.

Il film è basato sul libro "Immodest Acts: The Life Of A Lesbian Nun In Renaissance Italy", pubblicato nel 1986 e scritto dalla storica Judith C. Brown. David Birke, che ha co-sceneggiato Elle, è tornato a lavorare con Verhoeven alla sceneggiatura di Benedetta. L'opera, che mescola la religione con l'erotismo, si inserisce perfettamente nella filmografia scandalosa e bollente dell'autore, che tornerà alla Croisette dopo il successo di Elle nel 2016.

Il festival di Cannes si aprirà con Annette di Leos Carax il 6 luglio, con protagonisti Adam Driver e Marion Cotillard.