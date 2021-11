Paul Thomas Anderson: 'Vorrei lavorare di nuovo con Joaquin Phoenix'

Paul Thomas Anderson torna con un nuovo film dopo Il Filo Nascosto. Si tratta di Licorice Pizza di cui è arrivato un trailer lo scorso Settembre. Ai microfoni di Variety il regista ha parlato del suo cast e ha ammesso di voler tornare a lavorare con Joaquin Phoenix.

Licorice Pizza è ambientato nel 1973 e vede come protagonisti Alana Haim e Cooper Hoffman nei panni di Alana Kane e Gary Valentine. Anderson ha raccontato a Variety di essere rimasto davvero stupito dal talento dei due attori. "Alana sembra proprio una ragazza della Valley; parla come una ragazza della Valley; è una ragazza della Valley. Ha questa ferocia. È molto desiderosa di imparare e lo fa velocemente." Cooper Hoffman è invece il figlio del compianto Philip Seymour Hoffman, con cui Anderson ha lavorato molto prima della sua scomparsa. Inizialmente il regista non si aspettava di scritturarlo per il film, ma poi lo ha fatto e ne è stato felice.

Infatti secondo quanto riportato da lui, il ruolo era stato scritto per un ragazzo di circa 15 o 16 anni. Il regista aveva cercato un attore esordiente e molto giovane, ma gli erano sembrati tutti troppo impostati e ambiziosi, senza quel qualcosa di reale che cercava. Ed è così che si è spostato su Hoffman.

Come sappiamo Anderson ama lavorare nuovamente con gli attori con cui si è trovato bene, e ha ammesso che tornerebbe su un set con Haim e Hoffman. Ha inoltre ammesso che un altro attore con cui lavorerebbe volentieri ancora una volta è Joaquin Phoenix, con cui ha avuto la possibilità di collaborare su The Master. "Sono molto desideroso di lavorare ancora con Joaquin", ha detto Anderson. "C'è una quantità di talento incredibile nella recitazione e una grande mancanza di materiale che si elevi alle loro capacità".

Il regista ha anche ammesso che tornerebbe a dirigere volentieri anche Daniel Day-Lewis, che si è però ritirato dalle scene. In quanto a nomi nuovi per il suo cinema, invece, gli attori "da sogno" sarebbero per lui Denzel Washington e Olivia Colman. Chissà, magari in futuro riuscirà a convincere uno di questi attori a prendere parte ad un suo film. Intanto attendiamo l'ultimo, Licorice Pizza.