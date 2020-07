Paul Thomas Anderson, gli ultimi aggiornamenti sull'attesissimo nuovo film

Cambio di casacca improvviso per il nuovo film di Paul Thomas Anderson, un dramma ambientato nella San Fernando Valley degli anni '70 ancora senza titolo. MGM sta ultimando le trattative per acquisire il film dalla Focus Features, la compagnia che ha sostenuto l'ultimo film di PTA, Il filo nascosto. Lo scrive The Hollywood Reporter.

Focus Features aveva concluso il progetto a dicembre 2019, con la speranza di poterlo girare tra la primavera e l'estate 2020 ma la pandemia di Coronavirus ha bloccato tutte le produzioni cinematografiche. Tuttavia alcune voci sostengono che la rinuncia di Focus Features sia dovuta a problemi finanziari.

Focus avrebbe dovuto occuparsi della distribuzione nazionale, con Universal Pictures International ad occuparsi di quella internazionale.



Sulla trama del film si sa ben poco, se non che al centro delle vicende dovrebbe esserci un attore ragazzino che frequenta il liceo nella San Fernando Valley, una delle storiche ambientazioni dei film di Anderson, da Boogie Nights - L'altra Hollywood a Magnolia e Ubriaco d'amore.

Al momento non sono state annunciate novità che riguardano il casting. Su Everyeye trovate i 5 migliori film di Paul Thomas Anderson e il nostro EveryCult su Vizio di Forma, uno dei film più interessanti di Anderson, basato sul romanzo di Thomas Pynchon.

Paul Thomas Anderson ha conquistato critica e pubblico con il suo ultimo film, Il filo nascosto, con protagonista Daniel Day-Lewis.