Paul Thomas Anderson, trapela la data di riprese del nuovo film? Tutti i dettagli

Dopo le prime indiscrezioni sul nuovo film di Paul Thomas Anderson emerse a fine ottobre, il sito di casting Actors Access potrebbe aver appena pubblicato un bando per i provini relativi al nuovo progetto cinematografico dell'autore de Il petroliere e Licorice Pizza.

Il sito ha citato un non meglio specificato "film senza titolo di CK e PTA Studio", con 'CK' che si riferisce alla direttrice del casting Cassandra Kulukundis, che ha lavorato con Anderson fin da Boogie Nights, e PTA Studio alla casa di produzione di Paul Thomas Anderson: non sembrerebbe esserci dunque alcun dubbio sul progetto al quale farebbe riferimento l'annuncio, ma i dettagli più interessante sono altri due.

Il primo è chiaramente relativo alla data di inizio di riprese per luglio 2023 e alla specifica che i lavori avranno luogo a Los Angeles, che è stata spesso lo sfondo dei film di PTA (come ad esempio l'epopea neo noir Vizio di forma con Joaquin Phoenix). Il secondo, invece, fa riferimento al ruolo specifico cercato dal casting, vale a dire quello di viene scelto è una donna di etnia mista di età compresa tra 15 e 16 anni che è anche "fisicamente atletica ed eccelle nelle arti marziali". Qualora queste informazioni dovessero risultare esatte, allora è possibile che il prossimo film di Paul Thomas Anderson uscirà tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, ancora una volta in tempo per la stagione dei premi.

Sebbene non siano stati rivelati dettagli sulla trama del progetto, in precedenza Paul Thomas Anderson aveva svelato di aver sviluppato un film ambientato nella scena jazz della Los Angeles degli anni '40 ambientato nel famoso quartiere conosciuto come "Little Harlem", in particolare nella zona tra South Central e l'Hotel Dunbar. Secondo quanto riportato, poi, l'autore si sarebbe incontrato con Denzel Washington e Tiffany Haddish, anche se non ci sono conferme al momento sul cast del nuovo film.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.