Paul Thomas Anderson torna alla regia, ma non per un film: per il videoclip dei The Smile!

Chiunque si definisca appassionato di cinema avrà per forza visto almeno una volta alcuni dei film di Paul Thomas Anderson. Pellicole come Il Petroliere o Magnolia sono solo alcune delle produzioni che ad oggi fanno anche parte di numerosi manuali indirizzati allo studio della regia e della fotografia. Questo a simboleggiare il valore delle opere.

Ad oggi però, mentre ancora ci chiediamo quale sarà il prossimo film di Paul Thomas Anderson, sono già passati un paio di anni da quando Licorice Pizza è stato distribuito nelle sale.

Indubbiamente quindi in molti stanno chiedendosi quale sarà il prossimo progetto del celebre regista, e forse potremmo avere una risposta, anche se di certo non è quello che potreste aspettarvi.

Se però siete dei fan del gruppo The Smile forse saprete già in che direzione stiamo andando. L'ultimo video clip della band intitolato "Wall of Eyes" è stato infatti diretto proprio dal premio Oscar. Questa però non è la prima volta in cui il cineasta si cimenta in un progetto del genere, in passato aveva infatti già lavorato a dei video musicali dei Radiohead.

Di certo un elemento questo che può spingere in molti a dare uno sguardo ai lavori, anche solo per osservare il lato registico di questi prodotti. Voi che cosa ne pensate? Quali sono i vostri film preferiti di Paul Thomas Anderson? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Licorice Pizza.