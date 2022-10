Paul Thomas Anderson, svelato il nuovo film? E forse ci sarà anche Denzel Washington...

A pochi mesi dall'uscita del suo ultimo film Licorice Pizza in Italia, in queste ore potrebbero essere emersi i primi dettagli sulla prossima opera dell'acclamato autore Paul Thomas Anderson.

Il noto sito cinematografico World of Reel riferisce che a Hollywood nei giorni scorsi hanno ripreso ad inseguirsi voci di corridoio secondo le quali il prossimo film di PT Anderson sarà ambientato nella scena jazz degli anni '30, un progetto che il regista starebbe progettando da diverso tempo. Ad esempio, durante una sessione di domande e risposte avvenuta all'inizio di quest'anno, l'autore aveva ammesso di aver iniziato a scrivere un nuovo film nel 2018 subito dopo Il filo nascosto, mettendolo temporaneamente da parte per dedicarsi a Licorice Pizza perché 'si tratta di un film troppo cupo e avevo bisogno di leggerezza in quel momento'.

I rumor vogliono che PT Anderson sia tornato a lavoro su un progetto noto come Little Harlem, che si diceva fosse in lavorazione circa 4 anni fa. Addirittura si parla di audizioni tenute in gran segreto in questi giorni a Los Angeles per questo nuovo misterioso film, con Denzel Washington visto ripetutamente in compagnia dell'autore nelle ultime settimane. Un altro indizio, sempre secondo World of Reel, potrebbe arrivare da un'intervista di qualche tempo di Tiffany Haddish, che aveva rivelato a Vulture che lei e Paul Thomas Anderson si erano incontrati aveva discusso di alcune idee per un nuovo film, parlando approfonditamente dell'età d'oro della "Little Harlem" della Los Angeles negli anni '40, quando l'Hotel Dunbar nel sud di Los Angeles era diventata il centro di una fiorente scena artistica e musicale afroamericana.

Al momento precisiamo che si tratta di indiscrezioni e voci di corridoio, quindi rimaniamo in attesa di informazioni più concrete. Certo è che un'accoppiata Paul Thomas Anderson/Denzel Washington sarebbe il sogno di molti, e porterebbe l'autore a collaborare con uno degli attori più nominati e vincenti di sempre agli Oscar, dopo il famoso sodalizio col più vincente di tutti, Daniel Day Lewis. Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altre letture sul cinema di Paul Thomas Anderson, recuperate il nostro approfondimento su Vizio di Forma.