Paul Thomas Anderson stregato da Tiffany Haddish: possibile film in cantiere?

L'attriceha confermato che lei ehanno parlato in diverse occasioni con l'intenzione di lavorare insieme ad un film in un prossimo futuro. Haddish ha raggiunto la popolarità grazie alla serie tv The Carmichael Show nel 2015 ma è diventata famosa lo scorso anno grazie alla commedia Girls Trip.

Tiffany Haddish per l'interpretazione in Girls Trip ha ottenuto il premio come miglior attrice ai New York Film Critics Circle Awards. Paul Thomas Anderson ha espresso interesse nel lavorare con Haddish in futuro. A metterli in contatto la star de Il filo nascosto, Lesley Manville, che ha girato il numero di telefono di Anderson all'attrice:"Ci ho parlato al telefono. Voglio dire, mi ha fatto avere il suo numero e l'ho dovuto chiamare. Ci siamo parlati un po' di volte e probabilmente lavoreremo assieme: abbiamo parlato molto di Los Angeles, dei tempi in cui Central Avenue era la Sunset Boulevard di L.A. Non so, staremo a vedere" ha dichiarato la Haddish a Vulture.

Tiffany Haddish in Girls Trip ha recitato insieme a Queen Latifah, Jada Pinkett Smith e Regina Hall. Paul Thomas Anderson tornerà nelle sale dal 22 febbraio con Il filo nascosto, l'ultimo grande film con protagonista Daniel Day-Lewis nei panni dello stilista Reynolds Woodcock.

Nel cast anche Vicky Krieps, Lesley Manville, Richard Graham e Camilla Rutherford.

All'orizzonte potrebbe quindi concretizzarsi una nuova collaborazione per P.T. Anderson, insieme a una delle attrici più in voga negli Stati Uniti in questo periodo.