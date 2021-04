Paul Thomas Anderson, tutto quello che sappiamo sul nuovo film dopo Il Filo Nascosto

A quattro anni di distanza dall'uscita della sua ultima opera, uno dei filmmaker più brillanti in circolazione sta per fare ritorno sul grande schermo. Pochi giorni fa è stata infatti annunciata la data di uscita di Soggy Bottom, la nuova fatica del grande Paul Thomas Anderson.

In occasione della messa in onda de Il Filo Nascosto, acclamata pellicola con protagonista Daniel Day-Lewis che verrà trasmessa questa sera su Iris, andiamo dunque alla scoperta di tutti i dettagli conosciuti sul nuovo progetto del regista de Il Petroliere.

Iniziamo col dire che Soggy Bottom non è il titolo ufficiale del film, bensì il suo titolo di lavorazione. Ciò è stato precisato direttamente dalla UAR (United Artist Releasing), la compagnia che si occuperà della distribuzione negli Stati Uniti, la quale ha annunciato che il titolo verrà pubblicato nelle sale americane in versione limitata il 26 novembre 2021 (il giorno dopo il ringraziamento), mentre la release nazionale avverrà il 25 dicembre. In questo modo, la pellicola potrà concorrere per la stagione 2021-2022 degli Oscar.

Girato quasi interamente a Los Angeles durante la quarantena, il film (costato circa 40 milioni di dollari) sarà ambientato nel 1970 e vedrà nel cast Cooper Hoffman (figlio del compianto, Philip Seymour Hoffman), Bradley Cooper e Bennie Sadfie. Purtroppo i dettagli principali sulla trama sono ancora sconosciuti, ma sappiamo che la storia ruoterà attorno alle vicende di un giovane attore di successo (Hoffman), un regista/produttore "old school" (Cooper) e un politico in corsa per qualche poltrona (Sadfie).

Siete curiosi di vedere la nuova opera di PTA? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione de Il Filo Nascosto.