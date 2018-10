Paul Thomas Anderson non vuole che Quentin Tarantino si ritiri

Paul Thomas Anderson, uno dei più grandi registi viventi, ha dichiarato di non comprendere le motivazioni per le quali Quentin Tarantino dovrebbe ritirarsi dopo il suo decimo lungometraggio.

"Questo lavoro è una cosa che, personalmente parlando, ho intenzione di fare finché ne sarò in grado" ha detto Anderson, che ha spiegato che se un domani la sua carriera dovesse mai iniziare a vacillare, il suo amore per il cinema gli impedirebbe di mollare.

"So che Quentin ha detto che si ritirerà dopo il decimo film, ma non capisco come possa dirlo. Io non potrei mai farlo. Non so se si prende sul serio quando lo dice, e capisco la paura di rovinare una carriera immacolata. Magari con l'età si incomincia a vacillare, ma ci sono tanti esempi di registi che hanno diretto il loro miglior lavoro nel mezzo della loro carriera, addirittura c'è chi lo ha fatto alla fine. Non si può mai dire, ma oggi come oggi io ho intenzione di tirare avanti fino a che ne avrò le forze. Amo troppo il cinema per lasciarlo."

Quentin Tarantino si prepara a tornare nel 2019 col suo nono (e quindi probabilmente penultimo) film, Once Upon a Time in Hollywood: ambientato nella Los Angeles dell'estate del 1969, il film racconta la storia dell'attore Rick Dalton (Leonardo Di Caprio), ex star che tenta di tornare nel mondo del cinema insieme alla sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). L'orribile omicidio di Sharon Tate (Margot Robbie), vicina di casa di Dalton, e di quattro suoi amici ad opera della Famiglia di Charles Manson farà da sfondo alla storia principale. Sarà il primo film di Tarantino basato su eventi realmente accaduti e il cast include anche Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins, Keith Jefferson, Nicholas Hammond, James Marsden, Julia Butters e Al Pacino.

Per quanto riguarda Anderson, ha recentemente espresso il suo interesse nel lavorare con Tiffany Haddish e qualche mese fa ha dichiarato di aver scritto una sceneggiatura insieme a sua figlia di otto anni. Ad oggi, però, non è ancora stato annunciato il suo prossimo film.

Qui sotto potete ascoltare l'intervista integrale a Paul Thomas Anderson.