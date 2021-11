Paul Thomas Anderson: 'La durata ideale di un film è di due ore'

Ultimamente Paul Thomas Anderson ha parlato dei film Marvel. Il regista ha una nuova pellicola in arrivo, Licorice Pizza, mentre continua a commentare le uscite di quest'anno. No Time to Die, House of Gucci, Eternals, Don’t Look Up, tanti gli arrivi prestigiosi in questa stagione, che secondo Anderson condividono un difetto: la durata troppo lunga.

Secondo il regista, infatti, non è un bene che un film sia più lungo di due ore. Sarebbe questa, infatti, la durata massima e secondo lui "ideale", che porta le pellicole "al loro meglio", come raccontato al New York Times. Un consiglio che in verità lui stesso non ha sempre seguito. Dei suoi nove lungometraggi, infatti, solo due di questi rispondono al requisito: Punch-Drunk Love e Hard Eight.

La conversazione è proseguita, andando sulla possibilità di approdare in TV per il regista. Anderson ha infatti sempre diretto videoclip e film, ma mai prodotti seriali. "[La miniserie è un] formato molto potente quando funziona. È emozionante", ha detto. "Poi ripeto, lo sono anche le serie. Non ho mai messo piede in quel mondo, ma immagino che sia molto complicato sostenere la vita di una storia per più di due, tre, quattro stagioni". Insomma, sembra che il fattore tempo sia fondamentale per lui.

Il regista ha chiarito che nessuno gli chiede di fare serie, ma che quando hai molto materiale per un progetto, sei spesso portato a chiederti se potrebbe effettivamente essere utile per una serie limitata. "Quando in realtà, no, non lo è" si è risposto Anderson. "Devi solo modificare la tua storia."

Chissà come saranno andate le cose con la sua ultima pellicola, Licorice Pizza, che dovrebbe durare circa 130 minuti. Un punto ultimamente molto discusso nel film è il rapporto tra il quindicenne Gary Valentine e la ventenne Alana Kane, che secondo Anderson non supera mai una linea sottile che va tenuta a mente. Scopriremo se sarà riuscito a non andare oltre quella linea soltanto quando il film arriverà in sala. Intanto possiamo goderci il trailer di Licorice Pizza!