Paul Thomas Anderson, impresa impossibile: il nuovo film sarà un adattamento di Vineland?

Il prossimo film di Paul Thomas Anderson potrebbe essere il più ambizioso della carriera del venerato e pluripremiato autore californiano, dato che le indiscrezioni continuano a puntare in direzione di un adattamento del folle romanzo Vineland di Thomas Pynchon.

Stando al famoso insider Daniel Richtman, infatti, non ci sarebbero più dubbi sulla trama del misterioso nuovo film di Paul Thomas Anderson e unirà nel cast Leonardo DiCaprio e Joaquin Phoenix: in base alle nuove informazioni raccolte dallo scooper, il film racconterà di una giovane ragazza di etnia mista, studentessa fisicamente atletica e che eccelle nelle arti marziali, con Leonardo DiCaprio che interpreterà il suo mentore. Regina Hall interpreterà DL CHASTAIN, un'esperta di arti marziali e ninja in attività, e la storia seguirà la protagonista in Giappone, dove verrà avvicinata da un istruttore di arti marziali che le insegna le vie segrete dei ninja, incluso come uccidere con un tocco segreto che ammazza la vittima dopo un anno.

Questi dettagli combaciano alla perfezione con la trama di Vineland, uno dei romanzi più pazzi del pazzo scrittore Thomas Pynchon, la cui protagonista viene reclutata dal mafioso Ralph Wayvone per assassinare Brock Vond fingendosi una prostituta, ma per una serie di combinazioni userà accidentalmente il tocco mortale sull'innocente Takeshi Fumimota, che viene inviato ad incontrare la protagonista al posto di Vond dopo che il complotto ai danni di quest'ultimo è stato scoperto e che, a questo punto, avrà un anno di tempo prima di morire.

Alla fine di ottobre, la produttrice e direttrice del casting di PTA, Cassandra Kulukundis, ha pubblicato un casting in cui cercava una "ragazza adolescente che eccelle nelle arti marziali". PTA ha citato numerose volte il romanzo “Vineland” nel corso degli anni, e in un'intervista a Time Out del 2014 ha addirittura insinuato di aver provato a scriverlo: “Avrei voluto adattare 'Vineland', ma non ho mai avuto il coraggio. Sembrava un ottimo modo per tradurre Pynchon in un film."

Nel corso della sua carriera, Paul Thomas Anderson ha realizzato Vizio di forma, tratto da un altro romanzo dello sfuggente scrittore americano: ora è il momento di riprovarci con Vineland? Staremo a vedere.