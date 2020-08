Paul Thomas Anderson, prima immagine dal set del suo nuovo film con Bradley Cooper

Dopo la fine del lockdown e il ritorno a quasi tutto regime delle produzioni Hollywoodiane, dalle più alle meno importanti, ecco arrivare online a sorpresa la prima immagine dal set del nuovo, annunciato e attesissimo film scritto e diretto dal geniale Paul Thomas Anderson (Il Filo Nascosto, Il Petroliere).

Il titolo in questione non ha purtroppo un titolo ufficiale, che speriamo verrà svelato entro poco tempo, ma grazie alla piattaforma social MUBI, che unisce il networking online a una grande libreria di titoli d'autore, abbiamo qualche informazione in più sul progetto, che in questa foto dal dietro le quinte e direttamente dal set mostra Anderson nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19, tra distanziamento sociale e mascherina.



Protagonista del film ambientato negli anni '70 e di natura coming-of-age dovrebbe anche essere Bradley Cooper, che non è chiara se possa o meno essere l'attore in foto - troppo distante, somiglia anche un po' a Wes Bentley. Non dovrebbe essere l'attore centrale, comunque, dato che la storia seguirà la crescita di un ragazzo frequentate il liceo della San Fernando Valley.



Cosa ve ne pare? Curiosi di scoprire di più sul nuovo film di Paul Thomas Anderson? Continuate a seguirci per avere tutti gli aggiornamenti e come sempre commentate per dirci la vostra sul progetto.