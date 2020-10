Paul Thomas Anderson, guarda il nuovo videoclip realizzato per le Haim!

Paul Thomas Anderson è tornato a collaborare con le Haim nel nuovo singolo del gruppo, Man From The Magazine. Il videoclip è stato diretto proprio dal regista de Il filo nascosto e The Master, con protagonista la cantante Danielle Haim, voce principale e chitarra solista della band. La seconda delle sorelle Haim è l'unica a comparire nel video.

Nel videoclip Danielle Haim interpreta una lavoratrice del Canter's Deli che prende ordini dai clienti sui vari tagli di salumi. Sembra un po' seccata... prima d'iniziare a cantare. Ma la narrazione del video non trasforma il contesto narrativo in un classico 'video musicale'; Haim inizia a cantare direttamente in faccia ai clienti, come se stesse ancora conversando con loro, e continuando a lavorare.



Il talento di Paul Thomas Anderson può esprimersi un'altra volta in un contesto diverso dal lungometraggio cinematografico, dimostrando come riesca a sentirsi a proprio agio anche in ambito musicale.

Anderson aveva diretto anche altri videoclip delle Haim, sin dai video promozionali del secondo album del gruppo.

Il regista di The Master ha collaborato spesso in passato con altri membri di spicco della scena musicale internazionale, tra cui Fiona Apple, Jon Brion e soprattutto i Radiohead e Thom Yorke, amici di lunga data del cineasta.



