Paul Thomas Anderson sui film del MCU e non solo usciti quest'anno

Abbiamo recentemente visto il trailer del suo Licorice Pizza, che Paul Thomas Anderson ha presentato alla stampa in un'intervista rilasciata in settimana. Adesso il regista trong>commenta le altre uscite di quest'anno, che comprendono in particolare i film del MCU e Titane, che ha trionfato a Cannes.

Il regista ha ammesso di aver trovato Shang-Chi molto divertente, aggiungendo che secondo lui "c'è un'energia formidabile in questo film". Anderson ha poi proseguito dicendo di vivere in una famiglia ossessionata dalla Marvel, e quindi seguire le storie Marvel è in genere molto eccitante per tutti loro. E infatti ha ammesso di aver apprezzato molto anche Venom: La furia di Carnage, che ha fatto molto bene al box office. Si tratta di pellicole che possono risollevare il mondo del Cinema in questo momento particolare, e di questo Anderson è molto contento.

Ma il suo grande consiglio per questa stagione cinematografica è sicuramente Titane. "Vale la pena vedere Titane" ha infatti detto il regista. "Procedete con cautela: non ho idea di come consigliarlo, perché di certo non è il tipo di film per tutti. Non so bene come la penso, ma, mio Dio, [quando lo guardi] sei nelle mani di una vera regista. Ho tenuto i denti stretti per tutto il film, una sensazione incredibile."

Una pellicola da lui molto attesa è invece King Richard, il film con Will Smith di cui ha recentemente visto il trailer. "Quando uscirà, sarò il primo ad andare a vederlo" ha detto Anderson.