Paul Thomas Anderson difende i cinecomic: 'Non hanno rovinato il cinema'

La polemica sui cinecomic infiamma il dibattito cinematografico ormai da più di un anno: dalle velenose dichiarazioni di Martin Scorsese sui film del Marvel Cinematic Universe è stata tutta una gara a dire la propria sulla questione, con un bel po' di grandi nomi coinvolti. Alla lista si aggiunge proprio in queste ore Paul Thomas Anderson.

A qualche settimana di distanza dalla spietata critica di Ridley Scott ai film Marvel, infatti, il regista candidato ai Golden Globes con il suo Licorice Pizza ha preferito stemperare i toni, riconoscendo l'enorme spazio occupato dai cinecomic al giorno d'oggi ma al tempo stesso scagionandoli dall'accusa di aver arrecato un danno al mondo del cinema.

"Ovviamente le cose si sono fatte più complicate con lo streaming e questa sovrabbondanza di film di supereroi. Ma è per la maggior parte roba che non prendo troppo seriamente. Voglio dire, pare che ci sia grande preoccupazione per quanto riguarda i film di supereroi. A me piacciono. Sembra che oggi sia molto diffuso il pensiero secondo cui avrebbero rovinato il cinema o qualcosa del genere. Io non la penso così" sono state le parole del regista de Il Petroliere.

Cosa ne pensate? Siete dalla parte di Scorsese o da quella di Anderson?