Paul Thomas Anderson compie 52 anni: 'Magnolia sarà sempre il mio miglior film'

Non siamo certo i soli a considerare Paul Thomas Anderson uno dei più grandi autori dei nostri tempi: il regista di Magnolia si è imposto da tempo come uno dei migliori cineasti della sua generazione, riuscendo a mantenere un livello sempre incredibilmente alto ad ogni nuova uscita... Nonostante un picco, a suo dire, mai più eguagliato.

Nel giorno in cui il regista de Il Petroliere spegne le sue prime 52 candeline (Anderson nacque a Los Angeles il 26 giugno del 1970) ci tornano infatti in mente alcune dichiarazioni del nostro circa la qualità dei suoi lavori e la certezza di non poter in alcun modo aspirare a toccare nuovamente i livelli di Magnolia.

"Ho il presentimento, una di quelle sensazioni di pancia, che riuscirò a fare ottimi film per il resto della mia vita. E che forse ne farò qualcuno da buttare, qualcun altro verrà meglio, ma credo che il mio presentimento più forte sia che Magnolia resterà, in un modo o nell'altro, il miglior film che io abbia mai fatto" furono le parole del regista al riguardo.

Alla luce dei suoi ultimi lavori, cosa ne pensate? Credete che effettivamente il film con Tom Cruise sia ancora il punto più alto della carriera di Anderson? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Licorice Pizza, l'ultima, strepitosa fatica di Paul Thomas Anderson.