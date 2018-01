Paul Thomas Anderson avrebbe voluto Warren Beatty in Boogie Nights

Nel corso dell’ultima puntata del, uno degli ospiti di punta è stato, impegnato nella promozione del suo ultimo film:

Parlando delle riprese, il regista texano ha elogiato ancora una volta la perfetta recitazione di Daniel Day-Lewis, che proprio durante la produzione ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Per la pellicola, Day-Lewis ha adottato il consueto metodo che gli imponeva di rimanere nel personaggio per tutta la durata delle riprese, anche fuori dal set.

In quanto alla sua personalità, Anderson ha però avuto modo di ridire, affettuosamente, su alcuni suoi gusti in fatto di televisione: “Allora, il suo metodo di recitazione dal punto di vista di un regista è estremamente d’aiuto, perché hai il tuo personaggio lì davanti a te, in tre dimensioni e non ti resta che seguirlo e filmarlo. Daniel ha molto senso dell’umorismo e dovresti sentire la sua imitazione di Tim Gunn, ma per essere il più grande attore di Hollywood ha i peggiori gusti in fatto di televisione. Ad esempio, qualche tempo fa era ossessionato con Naked and Afraid”.

Tornando al passato, il regista ha rivelato di quando propose la sceneggiatura di Boogie Nights a Warren Beatty: “Avevamo parlato per qualche settimana su quale ruolo avrebbe potuto avere nel film, ma un po’ di tempo dopo ho realizzato che c’era stata un po’ di confusione, perché lui pensava gli avessi chiesto di interpretare Dirk Diggler, così gli ho detto: ‘Sai che hai 60 anni?’ e lui: ‘Si, lo so lo so, ma penso di poterlo fare”.

Il Filo Nascosto uscirà il 22 febbraio 2018 nelle sale italiane.