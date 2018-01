Paul Thomas Anderson adatterebbe i Teen Titans in live-action

. A quanto pare, il regista pluripremiatonon direbbe di "" ad un cinefumetto e, anzi, dall'alto del suopersonale sembra aver fatto anche la sua personalissima scelta.

A dire il vero, il regista non ha svelato quale fumetto adatterebbe al cinema in quanto la domanda che gli è stata rivolata riguardava i cartoni animati. La domanda, infatti, è stata più o meno questa: "se dovessi fare un film destinato ai tuoi bambini, quale cartone animato adatteresti?". La risposta di Paul Thomas Anderson non è tardata ad arrivare: Teen Titans.

Per chi non lo sapesse, i Teen Titans non sono solo dei personaggi originati nei fumetti della DC Comics, bensì sono anche protagonisti di un'acclamata serie d'animazione prodotta da Cartoon Network. La Warner Bros. Pictures ha adattato questo cartoon in un lungometraggio - sempre d'animazione - in arrivo in Italia a settembre e titolato Teen Titans Go! - Il Film.

Paul Thomas Anderson è un regista pluripremiato, candidato ben sei volte al Premio Oscar (ma senza mai vincerlo!). Tra i suoi lungometraggi ricordiamo Il Petroliere, Magnolia, Master e il recente Vizio di forma. Rispetto ad altri registi di film impegnati, Paul Thomas Anderson non si è mai scagliato contro il genere del cinecomic e, spesso, ha fatto dichiarazioni a favore: "Cosa c'è di sbagliato nei film di supereroi, voi lo sapete? Io no. State parlando con qualcuno che ama vedere queste pellicole. La gente ha bisogno di farsi una vita se hanno una discussione del genere".