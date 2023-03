Paul Schrader di Taxi Driver si scaglia contro gli Oscar: 'Troppo perbenismo'

Paul Schrader, sceneggiatore di Taxi Driver, Obsession - Complesso di colpa e Master Gardener, ha appena pubblicato un post su Facebook in cui critica lo svolgimento degli Oscar, la cui ultima edizione si è tenuta oggi 13 marzo 2023: in particolare, augura che la manifestazioni ritorni alle sue origini più provinciali.

"OSCAR, QUINDI NON HOLLYWOOD" scrive Schrader nel post. "Diversificando l'appartenenza, ricalibrando il modo in cui vengono conteggiati i voti, gli Oscar di Hollywood sono diventati gli Oscar internazionali. Apprezzo molto le origini provinciali degli Oscar: Hollywood che si riunisce per celebrare se stessa. La maggior parte dei Paesi produttori di film – Gran Bretagna, Francia, Germania – hanno i loro premi nazionali; i festival hanno i loro premi. Perché Hollywood deve essere racchiuderli tutti?"

Ha inoltre continuato: "Bary Diller ha ragione. Se gli Oscar vogliono salvarsi, devono tornare alle loro origini. È una manifestazione che ha sempre meno significato di anno in anno. Le ragioni sono evidenti: la necessità di entrate, aggravata dal debito portato dal museo, l'abbassamento delle entrate cinematografiche e dalla volontà di mantenere un perbenismo di facciata". Qualche utente ha additato le sue parole come razziste, ma non è possibile appurarlo con certezza – al riguardo, Patty Jenkins si arrende di fronte all'ennesima disparità di genere negli Oscar 2023.

Classe '46, Paul Joseph Schrader è considerato uno dei registi e sceneggiatori cardine della Nuova Hollywood, e nel corso della sua carriera ha ottenuto svariati riconoscimenti: basti pensare alla candidatura al Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale (First Reformed - La creazione a rischio) e alle due candidature al Golden Globe (Taxi Driver, Toro scatenato). Per approfondire la sua figura, ecco il commovente tributo di Martin Scorsese a Paul Schrader.