Paul Schrader avrebbe preferito un altro ruolo per DiCaprio in Killers of the Flower Moon

Paul Schrader è stato per moltissimo tempo collaboratore e sceneggiatore di Martin Scorsese e, forse, proprio per questo motivo è uno dei pochi ad avere quanto meno un esperienza pregressa per parlare del lavoro del collega. Il regista e autore ha detto la sua su un casting di Killers of the Flower Moon.

Schrader è stato autore dei due capolavori di Martin Scorsese: Taxi Driver e Toro Scatenato, due pellicole che hanno fatto la storia del cinema del 900 e che, soprattutto, sono diventati dei veri e propri esempi sul come scrivere ottime sceneggiature e girare eccellenti pellicole. Il regista e sceneggiatore non è mai sto capace di trattenere le sue opinioni, portando avanti anche idee molto controverse dal punto di vista politico. L'ultima riflessione di Paul Schrader è stata per il film di Martin Scorsese che, a quanto pare, si prospetta essere un ottimo competitor per la prossima stagione dei premi, ipotesi già confermata con le candidature ai Golden Globes 2024.

Già prima dell'inizio delle riprese di Killers of the Flower Moon si venne a sapere che Jesse Plemons e Leonardo DiCaprio sarebbero stati protagonisti di uno scambio di ruoli. Originariamente, infatti, l'attore premio Oscar avrebbe dovuto vestire i panni dell'agente dell'FBI coinvolto nell'indagine degli Osage mentre Plemons avrebbe dovuto essere il protagonista. La decisione di Scorsese di "scambiare" le parti non ha esaltato molto Paul Schrader. "Avrei preferito che Leonardo DiCaprio avesse interpretato il ruolo del poliziotto in Killers of the Flower Moon piuttosto che il ruolo dell'idiota. Passare tre ore e mezza in compagnia di un idiota è un periodo lungo" ha commentato il regista.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Killers of the Flower Moon. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!