Paul Schrader dirigerà un film sull'assassinio di Kennedy? Questo nella foto è il cast

Dopo aver elogiato Oppenheimer come film più importante del secolo, il regista Paul Schrader ha rivelato su Facebook di aver ricevuto una 'proposta indecente': dirigere il film sull'assassinio del presidente Kennedy precedentemente associato al regista David Mamet.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, infatti, Paul Schrader ha contattato il critico e storico del cinema Joseph McBride tramite un post pubblico su Facebook (evidentemente per farlo sapere anche a tutti i suoi amici e follower sul social) rivelandogli (e rivelandoci): "Mi è stato chiesto di dirigere la sceneggiatura di Mamet sull'assassinio di JFK, un film dal punto di vista della mafia. Sai per caso qualcosa su questo script? Non è proprio il mio campo da gioco. Lo leggeresti, per dirmi che ne pensi?".

Le notizie da commentare qui sono due: anzitutto pare che David Mamet, pluripremiato saggista e sceneggiatore cinematografico e teatrale due volte nominato all'Oscar la cui ultima prova alla regia risale al 2008 con Redbelt, abbia rinunciato al suo chiacchierato film su Kennedy, che insegue da diversi anni; in secondo luogo, il cast associato a questo progetto è a dir poco ricchissimo, dato che dovrebbe includere Viggo Mortensen, Shia LaBeouf, Al Pacino, John Travolta e Courtney Love. Prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood, le riprese avrebbero dovuto avere luogo a settembre a Vancouver, con la storia che racconterà di come il famigerato mafioso di Chicago Sam Giancana abbia organizzato l'assassinio del presidente John F. Kennedy per vendicarsi del tradimento del presidente nei confronti della criminalità organizzata dopo che la mafia aveva contribuito alla sua elezione alla Casa Bianca.

