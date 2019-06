Paul Schrader va contro Brian De Palma: 'Il suo cinema è banale e artisticamente fiacco'

Magari non riceverà la stessa attenzione mediatica della diatriba tra Tom Cruise e Justin Bieber, ma dagli Stati Uniti arrivano notizie su uno scontro tra nientemeno che Paul Schrader e Brian De Palma.

Le due leggende della New Hollywood, che collaborarono nel 1976 con Ovbsession (diretto da De Palma e sceneggiato da Schrader su un soggetto dello stesso De Palma) sarebbero entrate in rotta di collisione dopo un post scritto su Facebook dallo sceneggiatore di Taxi Driver (leggi: Everycult su Taxi Driver).

Il messaggio pubblico, nonostante sia stato successivamente cancellato, ha attirato l'attenzione di The Playlist, primo sito a riportare l'accaduto. Il post recitava:

"Non farmi iniziare a parlare di Brian De Palma. Ho rivisto Redacted ieri sera perché pensavo che, data la totale libertà artistica, avrebbe potuto raggiungere le stelle. E lo ha fatto. Ma le stelle erano fuori dalla sua portata. La sceneggiatura è banale, è debole. Questo perché Brian è banale, Brian è artisticamente debole. Pattina velocemente su un ghiaccio sottile. Questa è la sua storia."

Dopo la cancellazione del post, il regista e sceneggiatore è tornato alla carica.

"Mi diverto a fare alcuni commenti sui social per poi cancellarli. Voglio esprimere delle opinioni, ascoltare le reazioni del pubblico a quelle opinioni, e poi tornare al punto di partenza. E' questo che mi piace di Facebook. Puoi iniziare una conversazione, e poi puoi terminarla."

Mentre la carriera di Schrader è tornata alla ribalta recentemente con l'uscita di First Reformed (leggi: recensione di First Reformed), che gli è valso la sua prima nomination all'Oscar come miglior sceneggiatura originale all'inizio di quest'anno, De Palma da qualche anno non sta attraversando una fase di grande spolvero. Il suo nuovo film, Domino, arriverà in Italia dal prossimo 11 luglio.

Per altri aggiornamenti, vi rimandiamo al trailer di Domino: nel cast Nicolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce.