Paul Rudd uomo più sexy del mondo? Il tweet di risposta di Benedict Wong diventa virale

Benedict Wong non ci sta, dopo che People ha dichiarato Paul Rudd l'uomo più sexy del 2021 l’attore interprete di Wong, che ha debuttato in Doctor Strange nel 2016 e dovrebbe riprendere il ruolo in altri film Marvel, ha detto la sua su Twitter.

Nei panni di Wong, un maestro delle arti mistiche e caro amico di Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), Wong è apparso di recente in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e dovrebbe apparire sia in Spider-Man: No Way Home che in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.



Anche se Wong potrebbe non godere della stessa fama di personaggi come Iron Man e Captain America, ha un seguito di fan appassionati ed un account Twitter dedicato al personaggio che ha modificato la copertina di People per l’occasione suggerendo che è lui l’uomo più sexy del 2021: "Il famoso stregone Wong è l'uomo più sexy del 2021 di People”. L’attore, dal canto suo, non si è lasciato sfuggire la possibilità di commentare ironicamente: “Il Popolo ha parlato, era solo questione di tempo prima che ve ne rendeste conto.#wonglove” e le cose non hanno potuto che prendere una piega virale con tanti divertentissimi commenti.



Diverse celebrità si sono congratulate con il nuovo uomo più sexy del mondo, Paul Rudd ha risposto in maniera molto ironica alla nuova onorificenza ricevuta e siamo sicuri che la cosa continuerà a regalare ancora battute e scherzi da parte dei suoi colleghi.