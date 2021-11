Paul Rudd uomo più sexy del mondo, Ryan Reynolds non ci sta: 'Quello è il mio braccio!'

Difficile bazzicare per Hollywood senza finire vittima dei commenti al vetriolo di Ryan Reynolds: la star di Deadpool è solita averne per tutti, con un occhio di riguardo per il suo storico amico Hugh Jackman, ma senza dimenticare tutti gli altri colleghi degni della sua attenzione. A finire nel mirino, stavolta, è stato Paul Rudd.

Nelle scorse ore Rudd è stato eletto uomo più sexy del mondo dalla nota rivista People, scelta che ha sorpreso molti fan e divertito lo stesso attore di Ant-Man, che nelle dichiarazioni successive al fattaccio non si è certo nascosto dietro il dito della finta modestia.

A riportare il nostro Paul con i piedi per terra, però, ci ha quindi pensato proprio Ryan Reynolds: l'attore di Red Notice non si è lasciato sfuggire l'occasione lasciare un commento al riguardo, dandoci ancora una volta prova tramite social della sua incontenibile verve. "Quello su cui è poggiato è il mio braccio" si legge in un post di Reynolds che riprende la foto del collega sulla copertina di People, nella quale si vede effettivamente la testa di Rudd poggiata su di un braccio piuttosto muscoloso.

Bieco trucchetto della star Marvel per garantirsi l'ambito titolo? Vedremo cos'avrà da rispondere il diretto interessato! In queste ore, intanto, Paul Rudd ha commentato la vicenda ammettendo di aver già dato alle stampe dei biglietti da visita con il suo nuovo titolo.