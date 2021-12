Paul Rudd 'uomo più sexy al mondo': la reazione dell'ex vincitore Michael B. Jordan

Il magazine People ha assegnato il premio di 'uomo più sexy al mondo' nel 2021 alla star di Ant-Man, Paul Rudd, e il vincitore dello scorso anno, Michael B. Jordan, ha reagito con ironia alla notizia di esser stato detronizzato dal collega MCU, affermando di non esser stato avvisato del cambiamento di leadership.

"Voglio dire, ti buttano fuori. Tipo, due settimane fa ero ad un rave e ora sono solo 'l'ex uomo più sexy al mondo'. In realtà mi sono appena ripreso dalla notizia. Non hanno avvisato, no; è stato un po' maleducato, un po' irrispettoso. Ma ho lasciato perdere perché è Paul Rudd, quindi... " ha scherzato Jordan nel corso di Live with Kelly and Ryan.



Alla star di Creed è stato chiesto come reagì alla notizia di esser stato votato come 'uomo più sexy al mondo' e Jordan ha risposto definendo il tutto un dono ma anche una maledizione, perché ti mette un bersaglio sulla schiena, dai meme alle gif.

Una reazione simile a quella di Paul Rudd il mese scorso, che ha affermato di sapere che da ora gli amici potrebbero prenderlo in giro per questo motivo.



L''uomo più sexy al mondo' Paul Rudd ha dichiarato ironicamente di poter ambire a partecipare a cene esclusive con ex uomini più sexy al mondo come George Clooney, Brad Pitt e lo stesso Jordan.

Michael B. Jordan fu eletto 'uomo più sexy al mondo' lo scorso anno mentre nel 2021 il favorito alla vittoria finale inizialmente sembrava essere Chris Evans.