Paul Rudd uomo più sexy del mondo, Jennifer Aniston commenta: 'lo abbiamo sempre saputo!'

La notizia più chiacchierata ad Hollywood questa settimana è senza dubbio la proclamazione, da parte della rivista People, di Paul Rudd uomo più sexy del 2021. Diverse star hanno condiviso sui social le loro reazioni compresa Jennifer Aniston che ha lavorato con Rudd in Nudi e felici.

In vero stile Paul Rudd, la sua nuova onorificenza ha preso una piega divertente, non perdetevi la risposta virale di Bendict Wong, e l'attore stesso non è stato l'unico a partecipare al divertimento dato che molti dei suoi amici famosi sono intervenuti sui social. Jeremy Renner si è congratulato con Rudd con un post dolce e un po’ piccante, così come Mark Ruffalo e Ryan Reynolds.

La sua co-protagonista di Nudi e felici, Jennifer Aniston, ha elogiato il collega nelle sue storie su Instagram scrivendo: “Lo sappiamo da sempre, ma Paul Rudd è ufficialmente l'uomo più sexy del mondo!” Ma come tutti i suoi co-protagonisti, ha sottolineato anche la mancanza di invecchiamento di Rudd aggiungendo: “tu non invecchi, il che è stano. Ma ti amiamo comunque!”. Anche il regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Peyton Reed, ha utilizzato Twitter per rimarcare la notizia: “Si sappia che oggi ho diretto l’uomo più sexy del mondo” ha scritto nel tweet che trovate in calce alla notizia.



Tutti questi commenti non potranno che aver fatto piacere a Rudd che vedremo presto al cinema in Ghostbusters: Legacy in uscita il 18 novembre 2021.