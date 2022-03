Paul Rudd trolla ancora Conan 'O Brien con Mac and Me: stavolta è il turno del podcast!

Come si può non amare Paul Rudd? La star di Ant-Man è letteralmente l'amico sempre in vena di idiozie che tutti abbiamo avuto almeno una volta nella nostra comitiva, come ben sa il povero Conan 'O Brien, da anni tra le vittime preferite dell'ex-protagonista di Friends.

Per chi non lo sapesse, Rudd e 'O Brien sono da anni i protagonisti di una gag ricorrente che vede l'attore presentarsi come ospite in un programma del presentatore e far partire sempre la stessa clip tratta dal film Mac and Me (una sorta di clone di E.T. datato 1988) in luogo del trailer o del filmato che, in teoria, il nostro avrebbe dovuto presentare.

Uno scherzo divenuto ormai un'amatissima consuetudine, ma che sembrava impossibile da ripetere senza l'ausilio del mezzo televisivo: Rudd però sembra non conoscere limiti, come dimostra il fatto che l'attore sia riuscito a trollare ancora una volta il povero Conan 'O Brien anche durante quella che avrebbe dovuto essere un'innocua ospitata nel suo podcast, Conen 'O Brien Needs a Friend!

"Per l'amor di Dio, perché? Perché? Non puoi fare questo in un podcast!" è stata l'esclamazione di sconforto con cui il presentatore ha accolto l'ennesima replica della solita clip. Sarà finita qui? Noi tendiamo a credere di no! Gag reiterate a parte, comunque, attualmente Paul Rudd è ancora l'uomo più sexy del mondo: chi sarà in grado di spodestarlo?