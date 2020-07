Paul Rudd in tendenza su Twitter, i social impazziscono per l'attore

Non può mancare poi domanda retorica poi "Avevate anche voi una cotta per Paul Rudd in Clueless, o siete completamente privi di gusto?", come anche l'ovvia constatazione dei fatti "Paul Rudd nel 2005, 2010, 2015 e 2020".

Come può non essere un buon giorno se è il giorno in cui Paul Rudd è di nuovo in tendenza su Twitter per... Beh, non si è capito esattamente perché, oltre al fatto che sia fantastico e praticamente più giovane di quanto non fosse quando era (più) giovane. Ma dov'è la novità?

it's offensive that Paul Rudd is ever NOT trending pic.twitter.com/YcLguqpa8Z — NetflixFilm (@NetflixFilm) July 29, 2020

Paul Rudd is trending! Who knows why! Who cares! He’s my only light in the darkness! pic.twitter.com/ls6Leu1XiK — Rachel Paige (@rachmeetsworld) July 29, 2020

Seeing Paul Rudd trending for how amazing he is, and I just had to think of when his daughter dressed as The Wasp, and he PLAYED Ant-Man but instead dresses as Weird Al pic.twitter.com/BBSGYbro6g — Da Mongy (@DAMongiardo) July 29, 2020

do you have a crush on paul rudd in clueless or do you lack taste? pic.twitter.com/3qxNWYvykp — 🍄 (@networksociaI) July 29, 2020

the fact that paul rudd is trending just for being hot and funny ..... pic.twitter.com/iLDglc1ayx — paul rudd (@philsadelphia) July 29, 2020

paul rudd has NOT AGED this is what happens when you stay unproblematic pic.twitter.com/cw8rDT1nYL — angelique (@jcolesdandruff) July 29, 2020

Paul Rudd in 2005, 2010, 2015, and 2020. pic.twitter.com/u7u1Dtkhm6 — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) July 29, 2020