Paul Rudd, la star Marvel votata come 'uomo più sexy al mondo': i video esilaranti

The Late Show with Stephen Colbert ha avuto il privilegio di annunciare il nome dell'uomo più sexy al mondo, premio assegnato dal magazine People. Per l'anno 2021 il prescelto è Paul Rudd. Per l'occasione Colbert ha scelto di mettere alla prova la star di Ant-Man organizzandogli un provino per la parte e valutando le sue qualità.

L'attore è stato protagonista di sketch esilaranti che potete vedere nei video in calce alla news. Dopo aver superato un esame dimostrativo sul bell'aspetto di Rudd con gli occhiali, Colbert lo ha condotto ad una mostra come quelle che si organizzano per i cani del Westminster Kennel Club. Rudd si è appellato al pubblico mentre trotterellava al guinzaglio per eseguire pose e movimenti come rotolarsi sulla schiena e farsi grattare la pancia.



Rudd in seguito ha assecondato Colbert per un servizio fotografico sexy che includeva una foto nelle vesti di un operaio di un'impresa edile e di concorrente di un concorso 'maglietta bagnata'. Nelle clip si vede Colbert trattenere le lacrime e le risate in diverse occasioni, a causa dell'assurdità di alcune sequenze in cui Rudd è protagonista.



Paul Rudd fa parte del cast di Ghostbusters: Legacy, l'ultimo capitolo del franchise iniziato con i due film cult degli anni '80: scoprite il trailer di Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman.



L'attore è principalmente noto per il ruolo di Scott Lang/Ant-Man nel Marvel Cinematic Universe; Jonathan Majors ha elogiato Paul Rudd per la sua bravura nell'MCU.