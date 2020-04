Paul Rudd avrebbe scritto una prima bozza di Ant-Man 3 con MODOK come villain

È giusto di ieri la notizia dell'arrivo del noto e apprezzato Jeff Loveness (Rick and Morty, Miracle Workers) alla sceneggiatura dell'annunciato Ant-Man 3 di Peyton Reed, ancora senza data d'uscita, eppure stando a un report di Geeks Worldwide già Paul Rudd avrebbe messo insieme una prima e interessante bozza per la nuova avventura.

Stando al report (comunque da prendere cum grano salis), l'interprete dell'eroe titolare del franchise avrebbe già scritto una bozza di sceneggiatura per il trequel, dove per altro comparirebbe come villain principale nientemeno che MODOK, uno dei più grandi supervillain della Marvel e finora mai apparso in un cinecomic cinematografico. Questo, per giunta, potrebbe significare (se confermato) che potremmo forse rivedere la AIM (Advanced Idea Mechanics) re-introdotta in qualche film della Fase 4 (forse Black Widow?) e poi al centro della narrazione di Ant-Man 3.



Lo ripetiamo: è un report non confermato ma non del tutto implausibile, considerando che già in passato Rudd ha guadagnato un credito per la sceneggiatura del primo Ant-Man e uno aggiuntivo per Ant-Man and the Wasp, dunque la sua presenza nella writers room è costante e significativa - essendo anche il protagonista.



Ant-Man 3 non ha ancora una finestra di lancio. Vi piacerebbe vedere MODOK nel film? Diteci la vostra nei commenti.