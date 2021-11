Paul Rudd scherza sul titolo di uomo più sexy: 'Lo scriverò sui biglietti da visita'

Nelle ultime ore è arrivata la notizia di Paul Rudd eletto uomo più sexy dell'anno secondo la rivista People. L'attore di Ant-Man succede a Michael B. Jordan e sembra intenzionato a prendere molto sul serio il suo titolo. O almeno, è quanto ha dichiarato, facendo ricorso alla sua solita disincantata ironia.

Prima di Paul Rudd, il noto magazine aveva "incoronato" anche attori come Hugh Jackman e Ryan Reynolds. Per non essere da meno, Rudd ha promesso solennemente di onorare al massimo il suo ruolo.

"Voglio dire, mi impegnerò duramente" ha detto. "Farò il massimo. Non cercherò di fare quello che si sente modesto. Sto facendo stampare dei biglietti da visita. Ma tutti i miei amici mi distruggeranno, e io mi aspetto che lo facciano. Ed è proprio per questo che sono miei amici."

A 52 anni Paul Rudd, che abbiamo visto recentemente in una anteprima di Ghostbusters Legacy, è uno degli uomini più avanti con gli anni a ricevere il premio. Prima di lui, Sean Connery era stato eletto uomo più sexy a 59 anni, e Harrison Ford a 56. L'attore ha continuato il suo scherzoso discorso aggiungendo:

"Spero ora di poter essere invitato a una di quelle cene sexy con George Clooney, Brad Pitt e Michael B. Jordan. E immagino che salirò su molti più yacht. Sono entusiasta di espandere la mia vita da yacht. E probabilmente cercherò di migliorare nel meditare in una luce soffusa. Mi piace riflettere. Penso che questo mi aiuterà a diventare più introspettivo e misterioso. E non vedo l'ora di farlo."