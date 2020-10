Paul Rudd regala biscotti agli americani in fila per le votazioni

Siete a Brooklyn e in fila per il voto? Paul Rudd vi regala un biscotto. Guardate la star di Ant-Man mentre offre "carburante" agli americani in fila per votare.

Se la pioggia non ferma gli Americani alle urne, di certo non può fermare Paul Rudd.

La star di Ant-Man è di nuovo virale sul web, ma questa volta c'è un motivo ben preciso: l'attore si è messo a distribuire biscotti agli americani di Brooklyn in attesa di poter votare durante una giornata dalle condizioni meteo decisamente poco favorevoli (leggi: pioveva a dirotto).

"Vorrei ringraziarvi per essere venuti a votare" ha esclamato Rudd porgendo un biscotto a uno dei cittadini in fila, come potete vedere anche nei video in calce alla notizia.

Nell'ultimo periodo, sono state tantissime le celebrità americane che hanno inviato e pubblicato messaggi di ogni tipo sui social e non, invitando i propri fan ad andare a votare: da Brad Pitt ad Alexandra Daddario, agli Avengers in persona, il mondo dell'arte e dello spettacolo sta cercando di fare la differenza facendo sentire la propria voce.

Il vero e proprio Election Day 2020 sarà tra pochi giorni, il 3 novembre, e vedrà scontrarsi il candidato democratico ed ex-Vice Presidente Joe Biden e il candidato repubblicano e attuale Presidente degli Stati Uniti Donald Ttrump.

Vedremo chi sceglierà il popolo americano come suo prossimo rappresentante.