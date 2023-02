Paul Rudd, recitare nei film Marvel è stato come iscriversi a Ballando con le stelle

Paul Rudd, interprete del protagonista Scott Lang nella saga di Ant-Man, ha ammesso che lavorare per la Marvel è stato come iscriversi a Ballando con le stelle. Inoltre, recitare nei film sui supereroi "non è mai rientrato nei [suoi] obiettivi".

"Il mio agente ha organizzato un incontro con Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios" ha dichiarato. "La Marvel era una novità, all'epoca. Non faceva nemmeno parte della Disney. Era come se qualcuno mi avesse chiesto: 'Che ne diresti di partecipare a Ballando con le stelle?' No, fare una cosa del genere non è mai rientrato nei miei obiettivi".

Rudd, che quest'anno compirà 54 anni, ha recitato nella serie dell'uomo formica (Ant-Man e Ant-Man and the Wasp, a cui si aggiunge Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ora in un nuovo teaser), oltre che in Captain America: Civil War e Avengers: Endgame.

L'attore del New Jersey ha continuato a esprimere il suo stato d'animo alla rivista Men's Health: "Non ho mai pensato di essere un attore a cui potessero offrire un ruolo del genere. ma quando è nata quest'idea... be', mi sentivo entusiasta nello sperimentare qualcosa di nuovo e così fuori dalle mie corde. Ero certo che, se fossi rientrato in un franchise di supereroi, la maggior parte delle persone avrebbe detto: 'ma che ca**o?' E ho dovuto indossare addirittura un costume da supereroe!"

Ma il primo impatto è stato piuttosto traumatico. "Mi sentivo nervosissimo, proprio come Scott Lang, anche se ne ho approfittato per incanalare un'emozione così forte nella recitazione. Mi guardavo intorno e pensavo: "Caspita, c'è Chris Evans, c'è Sebastian Stan, e – wow – ci sono i completi. Ricordi com'erano fatti quei piccoli spogliatoi improvvisati? Mentre ci stavamo cambiando, ho visto tutti quei costumi sugli scaffali. Sembrava proprio lo spogliatoio di una squadra vincitrice del Super Bowl".

A quanto pare, i momenti "imbarazzanti" potrebbero non terminare qui: e se Ant-Man 3 vedrà Scott Lang infilarsi nel sedere di Kang?