Paul Rudd parla di Michael Douglas e Michelle Pfeiffer in Ant-Man and the Wasp

L'attore, interprete neldi, è in ottima compagnia all'interno dell'atteso Ant-Man and the Wasp di, in arrivo a luglio nei cinema di tutto il mondo.

Infatti nel sequel Rudd non solo affiancherà Evangeline Lilly che si sdoppierà in Wasp, ma reciterà insieme a Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Con il primo, interprete del Dr. Hank Pym, aveva già condiviso il set del primo Ant-Man, con la seconda reciterà proprio in questo sequel dove interpreterà Janet Van Dyne.

Rudd, in una nuova intervista, si definisce "eccitato" a lavorare con due mostri sacri del genere e definisce la Pfeiffer "assolutamente incredibile". "E' stato bello vedere due attori come Michael Douglas e Michelle Pfeiffer semplicemente camminare per il set" spiega l'attore visto lo scorso anno in Captain America: Civil War "Li guardavo e dicevo 'Oh, mio Dio. Leggende'. Sono due persone favolose ed è stato fantastico poterci lavorare.".

Questa la sinossi fornita dai Marvel Studios per il film Ant-Man and the Wasp: "Dall'Universo Cinematografico Marvel Studios arriva 'Ant-Man and the Wasp', un nuovo capitolo che vede gli eroi con l'abilità sorprendente di rimpicciolirsi. Dopo gli eventi di 'Captain America: Civil War', Scott Lang è alle prese con le conseguenze delle sue scelte sia come Supereroe che come padre. Mentre tenta di riequilibrare la sua vita di casa con le sue responsabilità come Ant-Man, si confronta con Hope Van Dyne e il Dr. Hank Pym con una nuova missione urgente. Scott deve indossare nuovamente il costume ed imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre il team tenta di svelare i segreti provenienti dal passato".