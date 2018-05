Paul Rudd in lizza per entrare nel cast del film su Sonic

Questa estate avranno inizio le riprese dell'adattamento cinematografico del noto eroe dei videogame, Sonic the Hedgehog. La pellicola debutterà nei cinema di tutto il mondo nel 2019, ed ora scopriamo il primo potenziale ingresso nel cast del film.

In Sonic the Hedgehog, infatti - almeno a quanto svela il That Hashtag Show - dovremmo vedere l'attore Paul Rudd (Ant-Man and the Wasp), attualmente in lizza per una parte da co-protagonista. Se le trattative andranno a buon fine, Rudd interpreterà Tom, un poliziotto che diventerà amico con Sonic e con il quale si alleerà per combattere il malvagio Robotnik.

La trama del film è sempre stata tenuta top-secret ma se il report di That Hashtag Show è veritiero, vuol dire che vedremo Sonic combattere Robotnik a.k.a. Dr. Eggman, storico villain del popolare eroe, apparso svariate volte sia nei videogames che nei cartoon. Il Dr. Eggman - che vuole conquistare il mondo - usa delle creazioni robotiche per combattere Sonic.

Il candidato al Premio Oscar Jeff Fowler si occuperà della regia del film da una sceneggiatura firmata da Patrick Casey e Josh Miller. Sonic the Hedgehog era in fase di sviluppo alla Sony, ma ultimamente il progetto è passato nelle mani della Paramount Pictures.

La pellicola uscirà nel 2019.