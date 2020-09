Paul Rudd, guardate la star di Ant-Man ballare in un video virale sul web

Paul Rudd è il protagonista assoluto di un video nel quale sono montati alcuni spezzoni di film e partecipazioni a talk show dell'attore mentre si esibisce in esilaranti balletti sulle note di September degli Earth, Wind and Fire. Gli spezzoni passano dal Saturday Night Live al Marvel Cinematic Universe nel quale interpreta Scott Lang/Ant-Man.

Il video è diventato ben presto virale sul web, con oltre 3,2 milioni di visualizzazioni solo sul post. Si tratta del secondo video virale che vede protagonista Paul Rudd, dopo quello all'interno della campagna Mask Up America del governatore di New York, Andrew Cuomo, nel quale interpretava un 'certified young person' che spiega i vantaggi e l'importanza d'indossare una mascherina in pubblico nel periodo della pandemia di COVID-19.

Nel video spiega ai giovani perché è importante indossare una mascherina.



Paul Rudd è una delle star di Hollywood preferite dai giovani, come dimostrano i commenti online anche ai video virali. L'attore tornerà nel mondo del Marvel Cinematic Universe con un terzo film su Ant-Man in futuro, con Evangeline Lilly nuovamente nei panni di The Wasp.

"Sono molto orgoglioso di Ant-Man. Amo il personaggio. Quando ho appreso per la prima volta di Ant-Man ho pensato, 'che abilità strana, interessante e divertente'. Si rimpicciolisce e può parlare con le formiche.. [ride]. Mi è piaciuto che fosse un ragazzo normale che sembrava essere gettato in questo mondo straordinario e ha dovuto provare, continuare a provare, ad adattarsi a tutto. E che le sue lotte sono reali, e sono lotte umane, ed è stato divertente, ed è stato bello far parte di una compagnia così elitaria, di sicuro".



