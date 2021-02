Paul Rudd, i fan impazziscono per il cameo nello spot del Super Bowl di State Farm

Il Super Bowl riserva sempre grandi sorprese anche agli amanti del cinema e della tv, e come ogni anno durante l'evento sportivo più importante e imponente degli Stati Uniti, diverse star hanno partecipato a spot di grandi marchi. Una delle apparizioni più acclamate è risultata quella di Paul Rudd nel filmato pubblicitario di State Farm.

Paul Rudd ha impreziosito lo spot con una brevissima apparizione, sostituendo scherzosamente il quarterback dei Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.

Lo spot, costellato di star, comprendeva anche il quarterback dei Green Bay Packers, Aaron Rodgers, così come il rapper Drake.



Sul web sono fioccati i commenti, tra chi si è meravigliato dell''eterna giovinezza' della star di Ant-Man e chi ha reagito con felicità vedendo il cameo dell'attore in uno spot con i membri della squadra di casa, i Kansas City Chiefs.

Paul Rudd è famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Scott Lang/Ant-Man nel Marvel Cinematic Universe.

Rudd non ha idea di quello che accadrà dopo Ant-Man 3, che lo vedrà nuovamente vestire i panni del protagonista, dopo aver partecipato ad Avengers: Infinity War e Avengers Endgame.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Ant-Man e la recensione di Ant-Man and the Wasp, entrambi diretti da Peyton Reed, che tornerà a dirigere anche il terzo film, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, previsto in uscita nelle sale cinematografiche nel 2022.