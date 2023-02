Paul Rudd e Evangeline Lily, ultimi aggiornamenti su Jeremy Renner: 'Sta bene'

A pochi giorni di distanza dall'ultimo aggiornamento, Evangeline Lily e Paul Rudd hanno parlato delle condizioni di salute del loro amico e collega del MCU Jeremy Renner, ora a casa dopo il terribile incidente del mese scorso.

"E' incredibilmente coraggioso e forte", ha dichiarato Lily nella sua ultima intervista ad Access Hollywood. "Sono entrata in casa sua e ho avuto la pelle d'oca, 'Perché ti muovi? Cosa sta succedendo?’”, ha continuato. “Mi aspettavo di sedermi al suo capezzale e tenergli la mano mentre gemeva per il dolore perché non era in grado di muoversi. Invece stava ridendo con i suoi amici. È un miracolo. È un vero miracolo. È fatto di qualcosa di veramente duro, quel ragazzo. Si sta riprendendo incredibilmente".

“È stato davvero intenso. Voglio dire, ha avuto un'esperienza di pre-morte che è stata altamente traumatica, ed è stato sveglio per tutto il tempo", ha concluso l'attrice che rivedremo presto in Ant-Man 3.

Paul Rudd ha invece condiviso un breve aggiornamento sulla salute di Renner con Entertainment Tonight prima della premiere di "Ant Man and the Wasp: Quantumania", il prossimo capitolo in uscita del Marvel Cinematic Universe: "Sta bene. Sta andando bene. È il migliore ed è fantastico".

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!