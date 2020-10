Paul Rudd distrugge Iron Man e Robert Downey Jr. in uno spassoso video di "trash talk"

Paul Rudd ha creato un videoclip rock di "trash talk" per la quarta giornata della AGBO Superhero Fantasy Football, la competizione di beneficenza organizzata dai fratelli Russo insieme alle star del Marvel Cinematic Universe.

Pubblicato sul canale YouTube di AGBO, casa di produzione fondata dai registi di Avengers: Endgame, il filmato è una parodia del brano "Iron Man" dei Black Sabbath e contiene una serie di prese in giro rivolte proprio all'interprete di Tony Stark, uno degli avversari di Rudd nel torneo. Verso la fine del video, vediamo addirittura la star di Ant-Man staccare letteralmente a morsi la testa ad una figure di Iron Man.

Per le prime tre giornate di NFL hanno realizzato dei video simili anche Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Karen Gillian, tutti disponibili sul canale di AGBO.

Di seguito potete trovare la lista di tutti i partecipanti e le rispettive associazioni di beneficenza che rappresentano:

Joe Russo (The Arthritis Foundation)

Chris Hemsworth (Australian Childhood Foundation)

Robert Downey, Jr. (Footprint Coalition)

Chris Evans (Christopher's Haven)

Karen Gillan (Mikey's Line)

Tom Holland (The Brothers Trust)

Anthony Mackie (Stem NOLA)

Elizabeth Olsen (The Rape Foundation)

Chris Pratt (Special Olympics Washington)

Ryan Reynolds (SickKids Foundation of Canada)

Paul Rudd (Big Slick/Children’s Mercy Hospital)

Pom Klementieff (Time’s Up)

Simu Liu (charity to be announced)

Matthew Berry (The V Foundation for Cancer Research).

Nel frattempo, vi ricordiamo che Rudd è stato confermato per Ant-Man 3.