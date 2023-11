Paul Rudd e gli allenamenti Marvel:'Mi danno acqua gassata come ricompensa'

La star del Marvel Cinematic Universe, Paul Rudd, ha parlato dei duri metodi di allenamento ai quali è stato sottoposto nel corso degli anni dallo studio per interpretare Scott Lang/Ant-Man nel franchise. L'attore ha raccontato un dettaglio molto particolare che riguarda proprio il suo rapporto con il training Marvel.

Su Everyeye potete recuperare la recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ma nel frattempo Paul Rudd è stato ospite del podcast Off Menu e ha dichiarato che come 'ricompensa' per i suoi allenamenti gli veniva fornita acqua frizzante:"Quando mi stavo allenando per il film Ant-Man e seguivo una dieta molto restrittiva, la mia ricompensa era acqua frizzante. La dieta era così orribile che pensavo 'Va bene, posso bere un po' di acqua frizzante ora, me la sono guadagnata'".



Rudd, famoso anche per i suoi ruoli in Ghostbusters: Legacy e in tantissime commedie americane, ha scherzato anche sul fatto che per sgarrare qualche volta avrebbe optato per alcune marche rispetto ad altre:"Una volta che ci sei dentro non è troppo difficile" nonostante dovesse mangiare cibo non proprio invitante.

L'attore ha dichiarato che la dieta gli ha dato parecchia energia e che non è stata un'esperienza così traumatica seppur dura.



Qualche mese fa Paul Rudd ha ricordato una scena disgustosa di Ant-Man 3, in una location praticamente ricoperta di rifiuti per il film del Marvel Cinematic Universe.