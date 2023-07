Paul Reubens, il ricordo di Hollywood: 'Un comico brillante e originale'

Con Paul Reubens il mondo di Hollywood perde uno dei suoi comici più brillanti ed originali ma, soprattutto, un pezzo di storia della tv. Proprio per l'importanza culturale che ha avuto nell'universo della commedia, tantissimi volti del cinema e della tv hanno deciso di rendergli omaggio.

Dopo l'annuncio della morte di Paul Reubens, Hollywood si è mossa in massa per tributargli un degno omaggio. Oltre a grandissimi esponenti del mondo della commedia all'americana, come il regista Paul Feig, anche volti del piccolo schermo hanno deciso di omaggiare l'attore e comico noto per Pee-Wee Herman. Il primo a dare le proprie condoglianze è stato proprio il regista di Spy e di Le Amiche della Sposa ha deciso di ricordarlo con un post su Twitter. "E' devastante. Davvero straziante. Paul era un tale genio della commedia. Dalle sue apparizioni a Letterman ai suoi programmi TV e film, era così originale ed esilarante. E anche un uomo così dolce. Questa è un'enorme perdita per la commedia. Grazie per tutte le risate, Paul" ha scritto.

L'omaggio è arrivato anche da parte di Natasha Lyonne che ha recitato accanto a Reubens proprio in Pee-Wee Herman. “Ti amo così tanto, Paul. Grazie per la mia carriera e la tua amicizia eterna in tutti questi anni e per averci insegnato cos'è la vera originalità.” ha scritto l'attrice su Twitter. Ultimo, ma non meno importante è stato Jimmy Kimmel che ha raccontato la propria esperienza personale con il comico. "Paul Reubens era come nessun altro: un comico brillante e originale che ha fatto ridere i bambini e i loro genitori allo stesso tempo. Non ha mai dimenticato un compleanno e ha condiviso la sua genuina gioia per la stupidità con tutti quelli che ha incontrato. A me e alla mia famiglia mancherà” ha concluso.

Prima della morte dell'attore si era parlato di un film di Pee-Wee Herman diretto dai registi di Diamanti Grezzi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!