Paul Reubens, l'attore di Pee-wee Herman è morto a 70 anni: 'Vi ho amato tanto'

Viene oggi annunciata la scomparsa di Paul Reubens, all'età di 70 anni. L'attore The Blue Brothers, Pee-wee's Big Adventure e Blow è morto domenica 30 luglio, al termine di una lunga (e privata) lotta contro il cancro.

"Per favore, accetta le mie scuse per non aver reso pubblico ciò che ho dovuto affrontare negli ultimi sei anni" figura nel post pubblicato oggi nel suo profilo Instagram. "Ho sempre percepito moltissimo amore e rispetto da parte dei miei amici, fan e sostenitori. Vi ho amato così tanto, ho adorato creare arte per voi". Purtroppo non è l'unico a soffrire di un problema simile: in un'altra occasione, Dolph Lundgren ha raccontato la sua vita col cancro.

Ad aggiungere altri dettagli è la tenuta personale: "Ieri abbiamo salutato Paul Reubens, un iconico attore, comico, scrittore e produttore americano il cui amato personaggio, Pee-wee Herman, ha deliziato generazioni di bambini e adulti grazie alla propria positività, fantasia e capacità di credere nell'importanza della gentilezza. Paul ha combattuto coraggiosamente e privatamente contro il cancro per anni, attraverso la tenacia e l'arguzia che lo contraddistinguono. Un talento dotato e prolifico, che vivrà per sempre nel pantheon della commedia e nei nostri cuori come un amico presiozo, un uomo dal carattere straordinario e una grandissima generosità di spirito".

Nato a Peekskill, New York, Paul Reubens (pseudonimo di Paul Rubenfeld) si esibì in svariati cabaret negli anni settanta, a cui seguì il The Gond Show in compagnia di Charlotte McGinnis. Ma il successo mondiale arrivò con Pee-wee's Big Adventure, Playhouse e Big Holiday: nella celebre commedia, il personaggio si circonda di bizarre invenzioni e, nonostante la personalità infantile ed entusiasta, non manca di arrabbiarsi davanti alle ingiustizie e ai prepotenti. Proiettato in anteprima il 9 agosto 1985 negli Stati Uniti, Big Adventure incassò oltre 4 milioni di dollari soltanto durante la prima settimana, fino ad accumularne quasi 41 milioni.

