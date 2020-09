Paul Newman, in arrivo un film sul divo di Hollywood: alla regia Ethan Hawke!

Nook House Production ha affidato a Ethan Hawke il compito di dirigere un documentario sulle vite e le carriere di Joanne Woodward e Paul Newman, con l'autorizzazione della famiglia. Un progetto affascinante su una delle coppie più amate e longeve nella storia di Hollywood e dello star system, che prenderà forma sul grande schermo.

In una nota ufficiale Ethan Hawke ha dichiarato che promette 'uno sguardo raro ed esclusivo alle carriere di entrambi gli attori e una complicata relazione durata 50 anni che alla fine è riuscita a battere qualsiasi disaccordo'.

La storia d'amore tra Paul Newman e Joanne Woodward sembra davvero scritta da uno sceneggiatore di Hollywood. I due s'incontrarono per la prima volta come colleghi all'inizio degli anni '50 mentre lavoravano a New York in una produzione di Broadway, nel dramma romantico Picnic.



Subito dopo lo sbarco a Hollywood e un film insieme, La lunga calda estate, diretto da Martin Ritt. Alla fine delle riprese inizia realmente la loro storia d'amore pubblica, quando i due già vivevano già segretamente insieme prima di sposarsi a Las Vegas nel 1958.

Per i successivi cinque decenni Newman e Woodward hanno deciso di andare controcorrente e crescere le loro tre figlie in Connecticut, nonostante la carriera di Newman fosse in ascesa.

Entrambi sono riusciti a bilanciare vita privata e professionale, rimanendo anche molto attivi nella politica e nelle iniziative di beneficenza. Paul Newman è morto nel 2008, qualche mese dopo aver celebrato il 50° anniversario di matrimonio.

Per Ethan Hawke si tratta della seconda esperienza da regista, dopo il documentario sul pianista Seymour Bernstein.

Nel 2017 Paul Newman ha partecipato con una performance postuma a Cars 3.